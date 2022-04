Manchester United, Rangnick: «Pogba? Non ha senso commentare le sue parole»

Ralf Rangnick, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa di alcuni temi riguardanti i Red Devils

Il tecnico del Manchester United Ralf Rangnick è intervenuto oggi in conferenza stampa.

RINNOVO BRUNO FERNANDES – «Penso che sia un’ottima notizia per il club, per i tifosi e anche per Bruno, sapere che sarà qui per i prossimi cinque anni. Non ci sono dubbi che sia un giocatore molto importante per la squadra».

MAGUIRE – «Maguire per me è un giocatore molto prezioso oltre a essere il capitano della squadra, non ho capito cosa sia successo a Wembley, ma di certo non succederà all’Old Trafford perché i nostri tifosi lo supportano sempre come è giusto che sia visto che negli ultimi due anni ha giocato bene sia con lo United sia con l’Inghilterra. Che succeda in una partita internazionale è comunque piuttosto insolito».

POGBA – «Non ha senso commentare quello che ha detto in un’intervista e poi sono abbastanza impegnato a scegliere la squadra e preparare la prossima partita che sarà importante».