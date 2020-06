Manchester United, Rashford: l’inglese è letale in campo aperto

Con Marcus Rashford, il Manchester United è pericoloso in ripartenza. L’attaccante inglese è il giocatore della Premier che tira di più in ripartenza

Anche se l’impatto di Bruno Fernandes ha migliorato il palleggio della squadra, il Manchester United resta una squadra che attacca soprattutto in contropiede. I Red Devils si attaccano infatti nell’attaccare sul lungo, con fulminee transizioni.

In queste situazioni di gioco, Marcus Rashford è uno dei giocatori più importanti del Manchester United. Si tratta dell’attaccante che in Premier League tira di più su situazione di contropiede, ben 13 fino a questo momento (e ha saltato tante gare per infortunio). Prima che il calcio si fermasse, i Red Devils erano tra le squadre più in forma.