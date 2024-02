Manchester United Ratcliffe: «Vogliamo far cadere Liverpool e City»

Le parole di Sir Jim Ratcliffe, nuovo socio di minoranza del Manchester United, sugli obiettivi dei Red Devils

Sir Jim Ratclife, l’uomo più ricco di Inghilterra e nuovo socio di minoranza del Manchester United, ha parlato alla BBC degli obiettivi dei Red Devils e la sua decisione di investire nel club. Di seguito le sue parole.

INVESTIRE SULLO UNITED – «Questo non è un investimento finanziario per me. Se avessi voluto fare un investimento finanziario, avrei comprato un’altra azienda chimica. Si tratta di affrontare una delle più grandi sfide del mondo ed è qualcosa di molto emozionante. Voglio vedere il Manchester United riportato al livello in cui dovrebbe essere. Potrei essere di parte, ma credo che sia i club più grande e conosciuto al mondo. Dovrebbe giocare il miglior calcio al mondo».

OBIETTIVI – «Vogliamo entrare in Champions League. È una sfida di due o tre stagioni per trovare l’organizzazione e l’ambiente giusto. Sarà necessario che la progettazione e la struttura dell’organizzazione siano corrette».

DAN ASHWORTH COME NUOVO DS – «Penso che sia uno dei migliori in circolazione. Sarebbe ottimo per il Manchester United ed è comprensibile che uno come lui veda il lavoro al Manchester United come una sfida molto interessante in questa fase della sua carriera».

CITY E LIVERPOOL – «Nel nord-ovest ci sono due vicini che giocano un calcio impressionante. Voglio farli cadere dalla loro posizione. Sono chiaramente i nostri maggiori concorrenti nel Regno Unito. Siamo molto indietro, le cose non cambieranno domani. La gente deve darci tempo, serviranno due o tre stagioni. Serve pazienza. Spendere soldi in grande quantità in estate non è la soluzione, è molto più complicato di così».