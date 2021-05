Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato prima della finale di Europa League contro il Villarreal

«Non vedo l’ora che si giochi. I ragazzi aspettano solo di entrare in campo e mostrare quel che sono capaci di fare. De Gea ha giocato sia i quarti di finale che le semifinali. È il giusto riconoscimento per il suo lavoro. Fred? Si è fatto male in settimana, si è allenato la scorsa notte ma era disponibile solo per la panchina. Era dispiaciuto per non poter giocare dall’inizio».