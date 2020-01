Manchester United, Solskjaer: «Young all’Inter? Chiedete a lui…» – VIDEO

Manchester United, Solskjaer dribbla l’argomento Young in conferenza stampa: «Andrà all’Inter? Chiedete a lui…»

Ashley Young sarebbe ad un passo dal trasferimento all’Inter. Una voce, quella montata nelle ultime ore, supportata dal fatto che l’esterno classe 1985 è stato nuovamente escluso dalla lista dei convocati in casa Manchester United.

E a Solskjaer, in conferenza stampa, è stata rivolta precisa domanda. «Se andrà all’Inter lo dovete chiedere a lui, io sono qui per parlare dei giocatori disponibili e non di quelli che andranno via», la sua replica.