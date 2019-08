Manchester United, tentativo per Eriksen: le ultime

Il Manchester United prova a piazzare in extremis il super colpo Eriksen: serve un’offerta importante per convincere il Tottenham

Il futuro di Paul Pogba è sempre in bilico. Il Manchester United non vuole privarsi del suo centrocampista ma il Real Madrid non intende abbandonare la pista. Dall’Inghilterra, tuttavia, arrivano notizie importanti che potrebbero dare un indicazione circa il futuro del Polpo.

Secondo quanto riporta il ‘Telegraph’, infatti, il Manchester United intende sferrare l’assalto in extremis a Christian Eriksen, quando mancano ormai poco più di 2 giorni alla chiusura del calciomercato inglese. Servirà un’offerta importantissima per convincere il Tottenham e chissà se i soldi derivanti dalla possibile cessione di Pogba non aiutino in questi termini.