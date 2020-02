Mandragora: «Prestazione buona, Verona squadra in salute» – VIDEO

Rolando Mandragora ha parlato in zona mista dopo il pareggio maturato contro l’Hellas Verona. Le parole del centrocampista

(-Dal nostro inviato a Udine, Giuseppe D’amato) Rolando Mandragora ha parlato in zona mista dopo il pareggio maturato contro il Verona. Queste le parole del centrocampista.

«Abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo messo in difficoltà un Verona veramente in salute come dimostra la classifica. Dispiace non aver fatto bottino pieno, ci teniamo la prestazione ed il punto conquistato».