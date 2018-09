Juve, è Mandzukic il vero insostituibile di Allegri

Mario Mandzukic ha risolto un’altra partita intricata per la Juventus: è lui l’insostituibile di Allegri?

In attesa di Cristiano Ronaldo, in attesa del vero Dybala ci pensa Mario Mandzukic. «Eu estou aqui» verrebbe da dire! Marione è tornato galvanizzato dal Mondiale disputato con la sua Croazia che lo ha portato a sfiorare il tetto del mondo. Il centravanti sembra essere il partner ideale per CR7 ma soprattutto sembra essere il vero uomo imprescindibile per la Juventus. Non solo lavoro sporco ma anche gol e assist. Il croato ha contribuito alla rimonta in casa del Chievo alla prima giornata, ha segnato il 2-0 contro la Lazio, ha trovato il primo gol a Parma e ha sfornato l’assist dell’1-2 sempre al Tardini: «scusate se è poco» direbbe Abatantuono.

Mario poteva andare via ma Allegri lo ha bloccato, conoscendo la sua importanza. Si è sacrificato per oltre un anno e mezzo sulla fascia, ora sta raccogliendo i frutti di quel lavoro. Mario è diventato il nuovo centravanti della Juventus, specie dopo l’addio di Gonzalo Higuain, e sta dimostrando, ancora una volta, di essere fondamentale per la Juventus di Max Allegri. «Ha sorpreso anche me» ha dichiarato l’allenatore. L’ex Wolfsburg e Atletico Madrid ha alzato l’asticella e Paulo Dybala adesso può solo imparare.