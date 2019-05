Juve, Mandzukic saluta Barzagli e Allegri: «E’ stato un onore» – FOTO

Il saluto di Mario Mandzukic a Massimiliano Allegri e ad Andrea Barzagli. I due post del centravanti della Juve

Doppio post social per salutare Massimiliano Allegri e Andrea Barzagli. Così Mario Mandzukic sul difensore: «Ottimo difensore, anche meglio come compagno di squadra e persona speciale – sono onorato di aver potuto giocare con te @andreabarzagli15 🤝🏻 Buon ritiro amico mio, te lo sei meritato 😎😉».

Queste le parole dell’attaccante della Juve per Allegri: «È stato un vero piacere lavorare con te, Mr Allegri 🤝🏻 Sei un grande allenatore, un grande insegnante e un grande uomo, sono fortunato ad aver potuto imparare da te 🙏🏻 Ti auguro il meglio per il futuro, in campo e fuori #GrazieAllegri».