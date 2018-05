Infortunio nel riscaldamento per Kostas Manolas: il difensore greco sarà costretto a saltare Cagliari-Roma. Al suo posto il giovane Capradossi

Tra pochi minuti Cagliari e Roma si affronteranno nel match valido per il posticipo della 36esima giornata di Serie A Tim. I padroni di casa sono in cerca di punti per allontanare la paura retrocessione, mentre i giallorossi devono vincere per consolidarsi al terzo posto in classifica e conquistare l’accesso alla prossima Champions League. Durante il riscaldamento, però, non arrivano ottime notizie per la squadra capitolina: Kostas Manolas, infatti, ha avvertito un problema alla coscia destra.

L’infortunio non permetterà al giocatore greco di scendere in campo, al suo posto Eusebio Di Francesco ha deciso di inserire Elio Capradossi, al suo esordio ufficiale con la maglia della Roma.