Manolas si presenta da nuovo giocatore dell’Olympiacos. Le sue parole alla Gazzettagr:

NUOVA AVVENTURA – «Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia del presidente e l’amore dei tifosi. Ora devo mettere in pratica queste parole. Ringrazio Marinakis per la fiducia nel volermi portare qui.»