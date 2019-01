Diego Armando Maradona, come trapela dall’Argentina, sarebbe ricoverato a causa di un’emorragia allo stomaco

Diego Armando Maradona è ricoverato in un ospedale di Buenos Aires a seguito di un’emorragia allo stomaco. Questo, secondo quanto trapela dai media argentini; l’ex Pibe de Oro, irrintracciabile negli ultimi giorni, era atteso dalla sua squadra in Messico, i Dorados de Sinaloa, per l’inizio del campionato (domenica 6 gennaio). A rompere il silenzio, nelle ultime ore, era stato il suo legale, Matias Morla, che aveva comunicato la prosecuzione del rapporto tra il suo assistito e la squadra messicana di cui è allenatore per tutta la stagione a venire. Poi, la notizia del ricovero di Maradona: come riportato da Olé, durante controlli medici di routine, all’ex calciatore è stata riscontrata un’emorragia allo stomaco che dovrebbe costringerlo a un’endoscopia nelle prossime ore. Le condizioni dell’allenatore argentino non sembrano destare grosse preoccupazioni cosicchè lo stesso potrebbe essere dimesso dalla clinica già domani.