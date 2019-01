L’avvocato di Maradona svela il giallo legato alla presunta scomparsa del Pibe de Oro: «Si unirà agli allenamenti dei Dorados».

Ha destato scalpore in rete la notizia dell’irrintracciabilità di Diego Armando Maradona. Il tecnico argentino, dopo aver guidato i Dorados nella Ascenso MX, la Serie B messicana, nel torneo di Apertura, ha fatto perdere le sue tracce nelle ultime settimane. A risolvere il giallo ci ha pensato però il legale del Pibe de Oro, Matias Morla, che ha assicurato che il suo assistito, dopo la promozione sfiorata, guiderà la squadra fino al termine della stagione.

«Diego Maradona allenerà i Dorados per tutta la stagione. – ha fatto sapere su Twitter – Dopo alcuni esami medici di routine in Argentina si unirà agli allenamenti della squadra». All’avvocato ha fatto eco la società messicana, che sui suoi canali ufficiali ha ufficializzato la presenza dell’ex numero 10 in panchina fino al termine della stagione.

Diego Maradona arregló su continuidad en Dorados de Sinaloa y seguirá como entrenador del equipo por toda la temporada. Después de exámenes médicos de rutina en Argentina se sumará a los entrenamientos con el plantel — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) January 4, 2019

