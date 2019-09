Maradona chiama Batistuta al Gimnasia: «Grazie, ma devo operarmi»

Maradona chiama Batistuta al Gimnasia: il Re Leone ringrazia El Pibe de Oro. Operazione alla caviglia per l’ex viola

Simpatico siparietto social. Maradona, presto tecnico del Gimnasia, ha chiesto a Batistuta di far parte del suo staff. Prontamente è arrivata la risposta dell’ex viola via Twitter: «Voglio ringraziare Diego Maradona per l’offerta che stava aspettando da molto tempo».

«Purtroppo il 17/9 a Basilea, in Svizzera, ho programmato l’intervento chirurgico per il posizionamento della mia protesi alla caviglia che praticamente non mi permette di camminare. Ti auguro il meglio con fervore».