Continua il pellegrinaggio di Diego Armando Maradona sulle panchine delle più disparate squadre del mondo

La carriera da calciatore di Diego Armando Maradona è legata, indissolubilmente, ai colori del Napoli, che portò al trionfo negli anni ’80. Da allenatore, invece, per usare un eufemismo, non ha raccolto altrettante fortune. Basti pensare a quando divenne il commissario tecnico della sua Argentina, oppure quando ha insegnato calcio all’Al-Wasl o al Dibba Al-Fujairah. El Pibe de Oro si appresta a cominciare la sua sesta esperienza in panchina, non dimentichiamoci infatti che negli anni ’90 allenò prima il Textil Mandiyu e poi il Racing Club.

Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità della sua nomina come nuovo allenatore, nonchè Presidente, del club bielorusso Dynamo Brest. La società, che milita in Vysshaya Liga, ne ha dato l’annuncio ufficiale sul suo profilo Twitter: «Sì, Diego è con noi! Il leggendario calciatore Diego Armando Maradona ha firmato un contratto triennale con la squadra di calcio Dynamo Brest e ha assunto l’incarico di Presidente del Consiglio del Club». L’ex fuoriclasse argentino ha posato con il cappellino ufficiale del club, sorridente e carico per questa ennesima avventura esotica. Chissà come lo intoneranno il famoso coro “olè, olè Diego, Diego” da quelle parti…