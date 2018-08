«Anno I senza CR7»: Marca celebra in copertina la nuova Liga – FOTO

Il Real Madrid all’esordio in Liga contro il Getafe: Marca dedica la copertina alla prima volta dopo anni senza Cristiano Ronaldo

L’inizio di una nuova era. Stasera il Real Madrid sfida in casa il Getafe per la prima giornata della nuova Liga edizione 2018/2019 in una giornata a suo modo storica: dopo nove anni infatti è la prima volta che le Merengues si presentano ai nastri di partenza senza Cristiano Ronaldo, uomo simbolo di un’epoca contrassegnata essenzialmente da successi e trofei in casa spagnola. Il Real senza quello che – a detta di molti dalle parti di Madrid – resta il calciatore più forte del mondo: l’inizio di una nuova storia che viene celebrata degnamente anche dai giornali. Su tutti Marca – quotidiano molto vicine alla vicende madridiste – che addirittura al neo-attaccante della Juventus dedica la sua prima pagina.

CR7 appare in una foto di ieri, nella partita di esordio in bianconero contro il Chievo, a corredo del titolo “Ano I despues de CR7”, ovvero “Anno I dopo CR7”. Per il portoghese, a secco ieri nella vittoriosa trasferta juventina, una dedica decisamente molto speciale: all’interno di uno dei suoi tanti approfondimenti Marca parla della prima assoluta dell’ormai ex idolo di casa nel campionato italiano concentrandosi poi di conseguenza sulle dinamiche del nuovo Real Madrid di Julen Lopetegui che – senza Ronaldo – non ha propriamente ben figurato perdendo malamente la prima gara ufficiale di questa stagione in Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid.