Marchisio, l’ultima intervista in Italia prima del volo in Russia: il rapporto con Allegri, la carriera con la Juventus e molto altro ancora

Claudio Marchisio e famiglia lasciano Torino su un aereo privato da Caselle in direzione San Pietroburgo. Ad attendere l’ex Principino bianconero una nuova avventura con lo Zenit e un ricco contratto dopo l’addio alla Juventus in seguito a 25 anni passati con la maglia della Vecchia Signora tra prima squadra e giovanili. Quest’oggi Marchisio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport poco prima della partenza in direzione Russia. «Ho talmente tante emozioni dentro che non posso dimenticarle. La Juve è sempre stata la mia famiglia e mi ha dato la chance di vivere un sogno. Un arrivederci alla Juventus? Non so, vedremo».

Prosegue e conclude Marchisio, parlando dell’addio alla Juve e del rapporto con il tecnico Max Allegri: «Dentro la valigia mi porto le vittorie, il sacrifico, l’esperienza, è stato bellissimo ricevere così tanto affetto dai tifosi di tutta Italia. Mi ritengo fortunato perché ho vinto e fatto tanti record con la Juventus. Chiudere qui la carriera mi sarebbe piaciuto, a tutti ho detto che la Juve deve continuare per la sua strada e deve pensare solo a vincere. Con Allegri ci siamo salutati ma era il momento di prendere strade diverse. Non sono stati due anni facili e una cosa che mi è dispiaciuta, a volta, è stato passare per infortunato senza esserlo mai stato».