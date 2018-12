Marco Simone nuovo allenatore del Laval: è ufficiale

Marco Simone è il nuovo tecnico del Laval squadra della Ligue 2 francese. L’ex giocatore del Milan sostituirà l’ormai vecchio allenatore Denis Zanko

L’italiano Marco Simone è ufficialmente il nuovo allenatore del Laval, squadra che milita nei bassifondi della Ligue 2 francese, la nostra Serie B. L’ufficialità è comparsa proprio sul sito del club transalpino che, oltre a dare conferma della notizia, ha espresso il suo entusiasmo per l’esito positivo della trattativa con Simone.

ACCORDO PER DUE STAGIONI: L’ex giocatore del Milan sarà il tecnico del Laval per le prossime due stagioni, risultati permettendo. L’obiettivo per l’anno in corso è la salvezza. La strada per Peter Pan, questo il soprannome di Simone da calciatore, sarà tutta in salita visto che la squadra della Loira occupa attualmente il 18esimo posto, terz’ultimo della classifica. Il mister italiano sostituirà dunque Denis Zanko, ex tecnico del club, e porterà un altro po’ di italianità all’estero cercando di risollevare le sorti del Laval.