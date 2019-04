Pierpaolo Marino, ex dirigente dell’Atalanta e del Napoli, ha parlato della crescita di Bernardeschi e dello scontro Adani-Allegri

Pierpaolo Marino ha parlato della crescita esponenziale di Federico Bernardeschi, esterno d’attacco della Juventus. L’ex dirigente di Atalanta e Napoli, intervenuto a Radio Sportiva, ha posto l’accento sulla crescita fisica del 33 bianconero: «Ha fatto una gara eccezionale nel ritorno con l’Atletico e dopo si è involuto. Penso sia una mini crisi dovuta anche all’affaticamento di una stagione che per lui è stata logorante. Mi impressiona molto la sua crescita muscolare. Era rapido, veloce e non eccessivamente potente. Ora è diverso, è cresciuto molto in massa ma in questo modo è andato ad alterare la sua dinamica tecnica».

Marino ha poi detto la sua sulla ormai famosa lite tra Massimiliano Allegri e Lele Adani ai microfoni di Sky: « Quando l’opinionista diventa intervistatore, il suo ruolo si trasforma e in questo Adani ha fatto un errore. Conosco Allegri e non è un maleducato, non l’ho mai visto protagonista di sparate». Poi sul suo futuro: « Io al Torino? Non sono mai stato contattato da Cairo ma credo che questo non accadrà. Per me sarebbe un’impresa bellissima ed un orgoglio in questa fase della mia carriera».