Marino: «Quando ero al Napoli sono stato vicino a prendere Lewandowski e Modric»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Le sue parole.

LLORENTE – «Llorente? Ha fatto un gol dei suoi, una zampata, un gol molto bello. Al di là della rete ha fatto una bella prestazione».

NAPOLI – «Cosa è successo al Napoli? Penso sia una squadra forte e abbia una rosa fortissima. Poteva lottare per lo Scudetto. Al di là di quello poi è arrivato un periodo in cui bisogna saper affrontare le tempeste, soprattutto se poi ti viene a mancare il bomber su cui hai investito».

MUSSO E DE PAUL – «Musso e De Paul? Ci vogliono tanti soldi per prenderli ma noi non è che siamo andati alla ricerca di acquirenti. Non ho il problema di pubblicizzarli, se qualcuno non si accorge di quanto siano forte egoisticamente per me è meglio!».

LEWANDOWSKI E MODRIC – «Avevo preso Lewandowski e Modric? Sì, ne ho parlato tante volte, anche Huntelaar che però non volle venire in Serie C, si stava già affacciando all’Under 21. Modric andai a trattarlo a Zagabria per 8 milioni però non c’erano garanzie per poterlo lasciare lì e poi riportarlo a Napoli in caso di promozione in Serie A».