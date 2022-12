Marocco, Regragui: «Avevo detto ai ragazzi di scrivere la storia per l’Africa»

Regragui, commissario tecnico del Marocco, ha parlato dopo la storica qualificazione alla semifinale del Mondiale

Regragui ha parlato dopo la storica qualificazione del Marocco alla semifinale di Qatar 2022. Le parole riportate da A Bola.

LE PAROLE – «Dopo la Spagna siamo riusciti a prevalere contro un’altra grande squadra come il Portogallo. Abbiamo dato il massimo, c’è ancora qualche giocatore acciaccato ma chi è sceso in campo si è battuto fino allo sfinimento. Questo gruppo ha tanta forza d’animo. Prima della partita ho detto ai ragazzi che bisognava scrivere la storia per l’Africa. Sono molto, molto, orgoglioso di loro».