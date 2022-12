Marocco, Regragui: «Delusi di non giocare la finale, vogliamo il terzo posto»

Le parole del ct del Marocco, Regragui: «Siamo delusi, ma vogliamo salire sul podio per finire bene il torneo»

Walid Regragui, ct del Marocco, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale per il terzo posto di domani. Di seguito le sue parole

«Siamo delusi di non giocare la vera finale, ma c’è un terzo posto da raggiungere e vogliamo salire sul podio per finire bene il torneo. Non sarà facile, lo sappiamo. Ogni gara è importante, vogliamo vincere e arrivare terzi per migliorare la nostra classifica FIFA. I calciatori hanno ancora fame, vogliamo finire bene e rendersi conto che c’è ancora una partita da giocare. Sarebbe bello portare a casa una medaglia. Vincendo domani, spingeremo ulteriormente i sogni delle altre squadre africane e anche i nostri. Se vinciamo, la prossima squadra africana che raggiunge le semifinali deve vincere una partita per pareggiare o raggiungere la finale per superarci. Abbiamo una buona rosa, ho fiducia nei miei giocatori e chi entrerà darà il massimo»