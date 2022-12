Marocco: troppi tifosi, stop ai voli per il Qatar

Sospesi i voli tra il Marocco ed il Qatar in occasione della semifinale del Mondiale 2022 contro la Francia

Il Marocco gode del massimo sostegno del suo tifo al Mondiale e sarà così anche stasera. Ma non tutti coloro che vorrebbero recarsi in Qatar per partecipare alla prima storica semifinale della squadra potranno farlo.

L’agenzia Reuters informa che la compagnia aerea nazionale del Marocco ha annunciato la cancellazione di tutti i voli previsti per oggi per trasportare i tifosi a Doha per la semifinale della Coppa del Mondo, andando a incontro a quella che ha definito una decisione delle autorità del Qatar.