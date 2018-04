Marquinhos, Cavani e i loro fratelli: Juve, shopping a Paris

Juventus pronta a fare la spesa in casa PSG. I bianconeri hanno messo gli occhi su Marquinhos, Cavani ma anche su Rabiot e Kurzawa

Shopping a Parigi per la Juventus? I bianconeri, che continuano a seguire Emre Can, seguono quattro importanti elementi del PSG. Secondo Il Corriere dello Sport la Juventus vorrebbe ingaggiare un nuovo difensore centrale e valuta con attenzione la candidatura di Marquinhos. Il difensore centrale classe ’94 vanta una notevole esperienza in campo internazionale, nonostante la giovane età, ed è un vecchio pallino della dirigenza juventina. Il giocatore brasiliano ex Roma era stato già nei radar juventini l’anno scorso e non ne è mai uscito. L’affare non è semplice perché occorrono almeno 50 milioni di euro per avviare le trattative con il PSG (l’alternativa è Gimenez dell’Atletico Madrid che ha una clausola da 60 milioni).

La Juve ha chiuso per Matteo Darmian e cerca l’erede di Alex Sandro. Il terzino sinistro brasiliano con ogni probabilità andrà via a fine stagione e potrebbe essere rimpiazzato dal pari età Kurzawa. Il terzino sinistro del PSG è nella schiera di laterali mancini valutati dai bianconeri. Gli osservatori seguono Digne del Barcellona, Hector del Colonia, Bernat del Bayern Monaco e Gayà del Valencia. Adrien Rabiot continua ad essere un obiettivo dei bianconeri così come Edinson Cavani. La Juve starebbe lavorando nell’ombra sul Matador e sarebbe pronta a inserirsi in caso di rottura con i parigini.