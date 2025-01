Marsiglia, De Zerbi all’attacco del presidente del Lille dopo l’eliminazione in Coppa: «Perchè sta a bordocampo a parlare con il quarto uomo?»

Marsiglia, Roberto De Zerbi all’attacco di Olivier Letang, presidente del Lille, dopo l’eliminazione del Marsiglia in Coppa di Francia

Roberto De Zerbi, dopo l’eliminazione del Marsiglia in Coppa di Francia ai rigori contro i Lille, va all’attacco del presidente della squadra avversaria, Olivier Letang, presente ieri a bordocampo per discutere con il quarto uomo. Di seguito le sue parole dopo la partita.

«Qualcuno dovrebbe spiegarmi perché il presidente del Lille può essere presente a bordo campo e parlare con il quarto uomo. È la seconda volta che lo fa, è stato già così in campionato. Stavolta è successo nel nostro stadio, in casa nostra. Potrebbe essere anche il presidente della Repubblica, ma dovrebbe restare in tribuna. Non ho mai visto Pablo Longoria scendere al limite del campo per parlare con l’arbitro».