Marsiglia, la lenta parabola di Strootman. Da star a esubero

Acquistato dal Marsiglia lo scorso agosto e accolto come una star, Strootman ha subito un declino che l’ha reso quasi un esubero

In una calda giornata d’agosto Kevin Strootman si imbarcò in un volo da Ciampino direzione Marsiglia. Stava per iniziare l’avventura transalpina dell’olandese, che lasciò nella disperazione i tifosi della Roma e fece esplodere i gioia quelli dell’Olympique. A sponsorizzare il suo arrivo fu niente di meno che Rudi Garcia, l’allenatore che lo fece diventare grande nella Capitale. Adesso, complice anche l’addio annunciato del tecnico, la situazione è mutata.

Durante l’annata, tutto è stato ribaltato. Strootman non si è rivelato all’altezza della situazione sfornando prestazioni al di sotto delle sue potenzialità. Che la forma fisica, a causa delle tre operazioni al ginocchio ai tempi giallorossi, non fosse più quella di un tempo era ormai accurato. Che il rendimento fosse così in calo nessuno se lo poteva aspettare. Il futuro a questo punto è un’incognita, e come un fulmine a ciel sereno sono arrivate le parole dell’olandese che accusa pesantemente il Marsiglia. Quante cose cambiano in meno di un anno. È proprio il caso di dirlo.