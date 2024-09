Marsiglia PRIMO in Ligue 1, De Zerbi: «PSG e Monaco insieme da anni, noi siamo NATI IERI»

Le parole di Roberto De Zerbi dopo la vittoria del Marsiglia a Lione che vale la testa della Ligue 1 insieme a PSG e Monaco

Con la vittoria ieri contro il Lione – 3-2 in 10 uomini dal 5′ per l’espulsione di Balerdi e con le reti di Lirola, Garcia e Rowe – il Marsiglia aggancia in vetta il PSG e il Monaco. Una vittoria sofferta, ma che porta l’OM in vetta alla Ligue 1. Di seguito le parole di De Zerbi a fine partita, che predica calma per la lotta per il titolo.

«Ci abbiamo creduto sempre. Prima della partita, nel primo tempo, nel secondo e anche sul 2-2. Penso che meritassimo di vincere. Abbiamo sofferto ma appena oltrepassata la metà campo ci siamo rivelati pericolosi. La partita è stata condizionata dall’espulsione di Balerdi, secondo me giustificata. Ha commesso un errore e lo sa. Ma a lui dedichiamo la vittoria e lui resta il nostro capitano. In questo gruppo, quando qualcuno è in difficoltà, non lo lasciamo solo. Non parliamo di titolo. Siamo nati ieri, PSG e Monaco giocano insieme da anni»