Petras: «Hamsik al Napoli? In futuro, forse un ruolo alla Ibra...»

Le parole di Martin Petras, procuratore di Hamsik, sul possibile approdo nella dirigenza del Napoli dello slovacco

Martin Petras, procuratore di Marek Hamsik, ha parlato a Radio CRC del possibile approdo dello slovacco nella dirigenza del Napoli. Di seguito le sue parole.

FUTURO DA DIRIGENTE – «Il presidente gli ha chiesto di partecipare al pranzo UEFA e lui ha accettato. Hamsik come dirigente del Napoli? Forse il suo momento arriverà in futuro. Bisogna capirlo perché è un ragazzo che per 20 anni è stato fuori, c’è anche il lato umano. Ha due figli che hanno bisogno del papà, è importante che lui ci sia. Poi lui sa meglio di noi tutti quando sarà quel momento, ma io penso che un giorno arriverà il momento del ritorno a Napoli».

RUOLO ALLA IBRAHIMOVIC – «Marek saprà quello che è meglio fare per lui. Ci sono molte tematiche da risolvere, ma come ho detto, ci sarà un giorno in cui verrà a Napoli. Le percentuali che Hamsik torni a Napoli? Sicuro arriverà quel giorno. Le percentuali sono più alte di qualche mese fa sicuramente».