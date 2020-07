Massara: «Donnarumma futuro del Milan. Ibrahimovic? Ci incontreremo»

Frederic Massara ha parlato prima della sfida contro il Sassuolo: le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Sassuolo.

DONNARUMMA – «La promessa la manterremo, dobbiamo celebrare un traguardo prodigioso, un giocatore fantastico, sul quale bisogna cercare di costruire la storia presente e futura del Milan».

FUTURO – «Noi cerchiamo di leggere il meno possibile e concentrarsi sulle cose di campo, su un finale di campionato molto importante, cercando di terminare benissimo come stiamo facendo. Il test di stasera è molto probante, incontriamo una squadra con un’ottima organizzazione».

REBIC – «La tempistica è meno stringente, abbiamo il tesseramento di Ante anche per la prossima stagione, ci sono delle urgenze diverse, il contratto di Donnarumma è una di quelle».

IBRAHIMOVIC – «È concentrato e determinato per fare la differenza anche questa sera, in questo periodo i giocatori vanno gestiti, è stata fatta letteratura, Ibra è sereno e vuole aiutare la squadra. Con Zlatan ci troveremo subito dopo la fine del campionato, anche lui è focalizzato su queste partite. Ci sarà un confronto e vedremo se ci saranno i presupposti per proseguire, il contributo che ha portato è indiscutibile, ha trasformato la squadra ed aiutato la crescita di questi ragazzi».