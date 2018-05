Matias Vargas, ecco chi è il nuovo obiettivo di mercato del Toro

L’attaccante del Velez, Matias Vargas, è il primo obiettivo del mercato granata ma la concorrenza è agguerrita

La deludente stagione del Toro ha lasciato ferite aperte nel cuore dei tifosi granata che speravano di vivere tutt’altra annata. Fuori dalla Coppa Italia e quasi subito fuori dalla lotta per l’Europa League. Sono poche le note positive del Toro 2017/2018: N’Koulou, la vittoria contro la Roma in Coppa e Mazzarri. Sì, perchè pur non essendo riuscito a centrare una miracolosa qualificazione in Europa, il tecnico granata ha ridato un’anima e un carattere ad un Toro che sembrava ormai a terra. Per questo motivo si punterà ancora sull’ex allenatore di Inter e Napoli, sperando che dal mercato arrivi qualche sostanzioso aiuto.

Il diktat di Mazzarri è chiaro. Serve gente da Toro. «Mazzarri vuole una rosa snella, un gruppo di una ventina di giocatori dove tutti si sentano titolari. Faremo interventi mirati», ha promesso il presidente Cairo. Gli fa eco il ds Petrachi: «Voglio individuare prima l’uomo e poi il calciatore. Lo spirito del Toro è prezioso e chi viene da noi lo deve sapere». Fra i nomi presenti sul taccuino del ds spicca quello di Matias Vargas, trequartista classe 1997 e punto di forza del Velez Sarsfield. Il giovane giocatore argentino è un profilo di altissima qualità e come è logico, piace a mezza Europa. In pole position c’è il Napoli ma il Toro non intende arrendersi e spinto dal suo grande fiuto per gli affari (come Lyanco) vuole assicurarsi il cartellino di Vargas.

23 presenze arricchite da 5 gol e ben 11 assist. Questo il bottino raccolto da Matias Vargas nella Primera Divisiòn argentina. Cresciuto nel settore giovanile del Fortin, oggi è sicuramente il giocatore che più riesce a cambiare gli equilibri in campo. Meglio persino della vecchia conoscenza del calcio italiano Mauro Zarate. Alto poco meno di 170 centimetri, Vargas è stato ribattezzato in patria “El Monito” (la scimmietta) ed è una vera spina nel fianco per le difese avversarie. Una sorta di Papu Gomez ancora agli inizi della propria carriera. Il Velez, vista l’alta domanda non intende far sconti e valuta il suo gioiellino almeno 10 milioni di euro. Chissà se il Torino parteciperà all’asta europea per Vargas.