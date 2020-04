Matic: «Messi o Ronaldo? Mio figlio dice CR7» – VIDEO

Nemanja Matic ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato anche dell’eterna rivalità tra Messi e Cristiano Ronaldo

«Cr7 o Messi? Mio figlio direbbe Ronaldo! Sono giocatori diversi, Ronaldo ha tantissimo talento ma è il suo modo di allenarsi a fare la differenza. Non sto dicendo che Messi non si alleni come si deve, ovviamente, ma credo siano giocatori totalmente differenti».