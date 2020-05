Matri: «Allegri l’allenatore più importante. Libro Chiellini? Sono rimasto sorpreso»

Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus, ha parlato del suo ritiro dal calcio giocato e della sua carriera in binaconero

Alessandro Matri, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso della trasmissione “Terzo Tempo”, ha parlato del suo ritiro e della carriera alla Juventus.

LIBRO CHIELLINI – «Mi ha un po’ sorpreso, però capisco che quando si scrive un libro si devono dire delle cose nuove. Non voglio neanche entrarci nelle polemiche. Io non parlo di cose di spogliatoio, anche quando me lo chiedono i miei amici».

ALLEGRI – «Sicuramente il mio allenatore più importante, ho sempre avuto un ottimo rapporto e ci siamo dimostrati stima reciproca. Un allenatore che mi ha cresciuto. Con lui che, oltre ad essere un grande allenatore, ci unisce una profonda stima umana».