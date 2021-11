In un’intervista Matthaus parla della corsa scudetto, del derby tra Milan e Inter e del Napoli

Lotthar Matthaus analizza il momento del campionato di Serie A e parla della corsa scudetto, che potrà essere decisa anche dal derby tra Milan e Inter.

SCUDETTO – «Il Milan è in testa alla classifica assieme al Napoli e ha 7 punti di vantaggio sull’Inter: sono tanti. Ma nel derby questi aspetti non contano. I nerazzurri sono attrezzati per vincere e arrivano al big match con il morale alto grazie all’importante vittoria in Champions contro lo Sheriff. Scudetto? Spero si ripeta l’Inter. Ma, ancora più del Milan, vedo favorito il Napoli. La squadra di Spalletti è la più stabile e subisce pochi gol»