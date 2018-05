Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato alla vigilia del match di campionato contro il Napoli di Sarri

Napoli-Torino è una sfida che mette sul tavolo tanti temi. A partire dal ritorno di Walter Mazzarri in quella che era stata casa sua per anni: «Il ritorno a Napoli? Sono stato quattro anni, ho un grande legame con l’ambiente. Credo di avere dato tanto a questa piazza» ha dichiarato in conferenza stampa. Era il Napoli di Lavezzi, Hamsik e Cavani, quello della Coppa Italia vinta e della prima qualificazione in Champions League dell’era De Laurentiis.

Poi il discorso si sposta sul Grande Torino, commemorato ieri da Capitan Andrea Belotti e compagni: «L’omaggio al Grande Torino è stata per me una grande emozione, ci ha dato la forza per dare il massimo anche in funzione dei prossimi anni». Un momento sempre emozionante, nel ricordo di una squadra che ha scritto pagine importanti della storia del calcio italiano. Quindi il discorso si sposta sul campo, perchè domani, dalle 15, si va in campo allo stadio San Paolo di Fuorigrotta: «Ballottaggio tra Iago Falque e Simone Edera? Davanti ho molta scelta, valuterò anche in base alla freschezza». E’ tempo di Napoli-Torino, Walter Mazzari sfida il suo passato.