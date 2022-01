Mazzarri: «Prima tappa di un campionato difficilissimo. Sul mercato…»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il match contro la Sampdoria

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato durante la conferenza stampa dopo la partita contro la Sampdoria. Le sue parole.

CAMPIONATO – «Dimentichiamoci l’euforia di fine gara e continuiamo a lavorare così. Oggi è solo la prima tappa di un campionato difficilissimo, certo è che questa vittoria ci voleva. Anche se in passato qualche prestazione andava premiata coi risultati. Ora pensiamo solo ad allenarci e giocare, senza commettere ingenuità. Siamo una squadra giovane che può migliorare».

SAMPDORIA – «La Sampdoria è partita forte ma giocava bassa, non ho visto un’occasione da gol per loro. Ne ho viste tante per noi, invece. Nel secondo tempo siamo entrati più cattivi come ho chiesto, ho fatto qualche aggiustamento tattico che ci ha dato fiducia. Abbiamo meritato di ribaltare la partita, avremmo meritato anche due gol in più».