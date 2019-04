Mazzola, messaggio all’Inter: «Icardi deve restare nerazzurro a vita»

Ha parlato l’ex nerazzurro Sandro Mazzola, in vista del derby d’Italia tra Inter e Juve: «Spalletti e Icardi importanti, meritano fiducia»

Ha parlato ai microfoni di NewNotizie.it Sandro Mazzola, dirigente sportivo ed ex centrocampista nerazzurro, in vista del derby d’Italia che vedrà impegnate Inter e Juventus.

Intervistato, Mazzola ha innanzitutto parlato del match, dicendo: «È una partita di poca importanza per quanto riguarda le posizioni di classifica, ma non sarà mai un match banale. Ospitare la Juve a San Siro ha sempre un fascino particolare, darebbe un bel segnale alla tifoseria battere i campioni in carica per l’ottavo anno di fila».

Sul caso Icardi invece, l’ex campione d’Europa ha risposto: «Icardi io non lo vorrei mai vedere con un’altra maglia addosso, uno come lui con la capacità di fare gol in ogni modo dovrebbe restare a vita in nerazzurro. Si fa il bene del club a tenere un bomber come Maurito, spero non ci siano più problemi ambientali ma Spalletti merita la fiducia della dirigenza nerazzurra».

Infine, qualche parola anche su Luciano Spalletti: «Sono un grande estimatore di Luciano Spalletti, per me sarebbe giusto proseguire un ciclo con lui e vedere sia l’argentino che l’allenatore toscano ancora per diversi anni sulla panchina dell’Inter».