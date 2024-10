Mbappé, Deschamps CHIARISCE: «Situazione PEGGIORATA? Ecco le sue CONDIZIONI»

Mbappé, CONTINUA LA POLEMICA nei confronti del fuoriclasse del Real Madrid. Il CT della Francia Deschamps chiarisce la situazione

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’assenza di Kylian Mbappé (fuoriclasse del Real Madrid) dalla Nazionale. Ecco le parole tramite il canale Youtube FFF.

«Per me, questo rapporto con i giocatori, discutere direttamente con loro, così come avere informazioni sul lato medico con gli scambi tra i medici del club e il nostro medico, mi porta a prendere una decisione, ripeto, per il giocatore. Detto questo, non dirò che la situazione è peggiorata, ma non è peggiorata a causa del calendario che hanno nel loro club. Quasi tutti hanno giocato nove partite nelle ultime tre settimane. Sono tre partite a settimana. Quindi, ovviamente, e guardo anche agli altri giocatori, ci sono molti giocatori fuori per infortunio. Non ho analizzato a fondo se ci sono più infortuni rispetto al passato, ma inevitabilmente il sovraccarico del calendario porta i club, che sono, ripeto, i datori di lavoro, a essere più attenti alla situazione dei singoli giocatori. Questo vale per tutti i club. A un certo punto, se ci sono giocatori in una situazione in cui potrebbero esserci problemi fisici, i club sono sempre stati riluttanti a permettere loro di andare in nazionale e di rischiare. Non sono qui per correre rischi, ero un allenatore di club e quando sei in un club e pensi che ci sia un rischio, puoi comunque far giocare i giocatori».