Mbappé tifa New Team! Il francese è un vero fan di Holly e Benji – FOTO

Mbappé come Oliver Hutton: dopo la fasciatura alla spalla il campione francese si è presentato in tribuna con la giacchetta della New Team

Pochi giorni fa il campione del mondo, Mbappé, aveva postato su Twitter una sua foto che lo ritraeva con una fasciatura alla spalla, proprio come Oliver Hutton nel noto cartone Holly e Benji. Oggi il francese, infortunato, era in tribuna al Parco dei Principi insieme al compagno Neymar e si è mostrato particolarmente affezionato al cartone animato. Mbappé, infatti, aveva addosso una giacchetta della New Team: squadra in cui è cresciuto Oliver Hutton.