Mbappè tranquillizza tutti: «Niente di grave, lasciate in pace Rami»

Dopo il brutto contrasto tra Rami e Mbappè che ha lasciato con il fiato sospeso tutta la Francia, l’attaccante del Paris Saint German tranquillizza i tifosi

Ieri nel ritiro della Francia si sono vissuti veri e propri attimi di terrore a quattro giorni dal debutto della nazionale di Deschamps nel Mondiale di Russia. Durante l’allenamento di oggi infatti si è infortunato Mbappè, uno dei giocatori più attesi dell’intero torneo, la stella dei Galletti. Uno scontro di gioco con Rami durante la partitella ha fatto preoccupare i tifosi francesi, vedendo il giovane attaccante dolorante a terra per alcuni minuti.

Colpo alla caviglia sinistra e fine seduta per Mbappè che è poi rientrato negli spogliatoi. A rassicurare tutti, però, ci ha pensato poco fa lo stesso attaccante del PSG con un post sui propri profili social in cui ha chiarito che non si tratta di nulla di grave e difende il ‘colpevole’ Rami: «Sto bene, è stato solo un colpo quindi niente di grave. Ma grazie per i vostri messaggi! PS: lasciate stare il mio amico Rami, non è stato cattivo».