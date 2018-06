Miralem Pjanic è finito nelle mire del Barcellona che, dopo il “no” di Griezmann, è alla ricerca di un rinforzo top

Per il Barça Pjanic è un’opzione, perchè ha esperienza, qualità e può giocare sia come centrale che come intermedio di centrocampo. Il quotidiano iberico Mundo Deportivo si è sbilanciato sul tema, parlando della voglia di Miralem di cambiare aria e di aver già scelto il club blaugrana come nuova destinazione. Il Barcellona ne ha preso atto e, adesso, si muoverà di conseguenza. L’investimento pesante, 100 milioni di euro, inizialmente pensato per Antoine Griezmann, potrebbe essere riconvertito in un’offerta da 80 milioni alla Juventus per il bosniaco.

Il club bianconero, dal canto suo, non vorrebbe affatto privarsi di Pjanic e la conferma arriva dalla proposta di rinnovo biennale a 6 milioni di euro l’anno. Per Miralem, però, ci sarebbe anche l’interessamento di altri due top club quali il Paris Saint Germain ed il Real Madrid, ma i blaugrana potrebbero far leva sulla volontà del calciatore, affascinato anche dalla presenza di Lionel Messi in squadra. E la Juve cosa farebbe? Semplice reinvestirebbe gli 80 milioni per portare Sergej Milinkovic-Savic all’ombra della Mole antonelliana. Dall’Olympique Lione al Barcellona, passando per Roma e Juventus: chiamatelo Pjanic giraEuropa.