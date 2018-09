Medeiros è pronto al rientro: Ballardini ha un jolly in più

Iuri Medeiros è pronto a prendersi il Genoa. Il portoghese è stato il grande protagonista dell’amichevole con l’Alessandria

Iuri Medeiros è stato l’indiscusso protagonista dell’amichevole disputata tra Genoa e Alessandria. Il club rossoblù ha vinto per 4-0 e il portoghese arrivato lo scorso gennaio si è preso la scena con una grande prestazione. Iuri sin qui non ha mai giocato, a causa di un infortunio, mentre nella passata stagione è sceso in campo per 11 volte, realizzando 2 gol. Il portoghese sta tornando al 100% e potrà diventare un’arma in più per Davide Ballardini. Medeiros ha realizzato un gran gol su punizione contro l’Alessandria e ha sfornato 2 assist per le reti di Mazzitelli e Pedro Pereira. L’ex Sporting, schierato dal 1’ accanto a Lapadula, ha messo lo zampino in tre delle quattro reti rossoblù, ha superato a pieni voti il test e ora si candida per un posto contro il Bologna.

Medeiros scalpita e può diventare uno dei protagonisti anche del prossimo match di campionato. Il portoghese ha sfruttato ottimamente l’occasione della sosta e può ‘rubare’ il posto a uno dei suoi colleghi. Ballardini può sfruttare a pieno titolo la duttilità dell’ex Sporting: Iuri può giocare da esterno destro o sinistro, ma anche trequartista e seconda punta. In estate il portoghese ha giocato spesso e volentieri da esterno d’attacco nel 3-4-3 ma l’infortunio ne ha frenato l’ascesa. Ora Iuri può lavorare per ‘rubare’ il posto a Pandev, trequartista nel 3-4-1-2 oppure a Kouamé accanto all’inamovibile Piatek. Domenica con­tro il Bologna mancherà An­drea Favillli infortunatosi con l’Under 21: in vista della sfida contro i felsinei, i giochi in avanti sono tutti aperti e ora anche Medeiros può sperare in una maglia. Ballardini ha un jolly offensivo in più.