Mediaset scrive all’AGCM: partite in chiaro? Senza pubblicità

Dopo la diffida alla Lega Calcio, segnalata all’AGCM da Mediaset una possibile condotta discriminatoria

Mediaset ha scritto all’AGCM (autorità garante della concorrenza e del mercato) per regolarizzare un’eventuale trasmissione delle partite in chiaro. L’esposto di Mediaset è chiaro: i diritti in chiaro non sono mai stati inseriti in bandi di vendita e se ora la Lega autorizzasse una sola tv (Tv8?) alla trasmissione, danneggerebbe le altre, a cui dovrebbe invece essere concessa la stessa facoltà. O tutti, o nessuno.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, per un bando d’asta siamo fuori tempo massimo e per questo che Mediaset chiede ci siano almeno regole precise: zero pubblicità. Se una tv fosse investita dei diritti lo sarebbe in un contesto di eccezionalità. E un servizio pubblico – è la linea Mediaset – non può trasformarsi in strategia commerciale, motivo per cui è stato coinvolto anche l’AGCM.