Falcinelli torna in prestito al Perugia: ecco le ultime sulla trattativa dell’attaccante di proprietà del Bologna

Diego Falcinelli torna al Perugia. Il giocatore del Bologna parte in prestito alla volta del club umbro, dove ha già militato quando era di proprietà del Sassuolo.

L’attaccante pronto a mettersi in discussione in Serie B. Col Perugia nella stagione 2014-2015 segnò la bellezza di 18 gol in 34 partite e non vede l’ora di dare il massimo. Falcinelli-Perugia, atto secondo: si riparte.