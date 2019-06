Mercato Genoa: nodo Krunic, Andreazzoli porta con sé un altro gioiello?

Mercato Genoa: nodo Krunic, Andreazzoli porta un altro gioiello? Il probabile nuovo tecnico gialloblù fa già mercato

Non c’è solo Krunic nella lista dei desideri di Aurelio Andreazzoli per il Genoa del futuro. L’attuale allenatore dell’Empoli ha un accordo verbale con il Grifone e sta già pensando a qualche giocatore da portare in dote in Liguria.

Secondo Sky Sport, qualora dovesse saltare l’affare legato al centrocampista bosniaco, i fari rossoblù potrebbero puntare Ismael Bennacer, mediano classe ’97 che tanto bene ha fatto in questa stagione.