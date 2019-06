Calciomercato Genoa: Andreazzoli vuole portare in dote Krunic

Il Genoa si appresta ad annunciare il nuovo allenatore che sarà Andreazzoli: insieme a lui arriverà anche Krunic?

Era un pallino del nuovo Milan di Giamapolo ma molto probabilmente la destinazione sarà Genova. Precisamente, il Genoa. Rade Krunic, stando alle ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, dovrebbe seguire Aurelio Andreazzoli nella sua prossima avventura.

La scelta non sarà quella di provare ad andare in un grande club, ma complicato, come il Milan ma quella di essere protagonista a Marassi sotto la guida del suo ultimo allenatore che è riuscito ad esaltarlo con la maglia dell’Empoli.