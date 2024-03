Mercato Inter, sgambetto alla Juve per un difensore

Beppe Marotta ci ha abituato ai colpi a parametro zero per il mercato dell’Inter e potrebbe fare un altro sgambetto alla Juve

Ai nerazzurri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, piace il profilo di Hermoso dell’Atletico Madrid. Affrontato in Champions può essere un giocatore interessante visto il suo contratto in scadenza e il rinnovo ancora lontano. Sul giocatore anche i bianconeri e il Barcellona.