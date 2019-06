Mercato Inter con il turbo: chiusi Sensi e Lazaro. Barella, Dzeko e Lukaku…

Conte spinge per avere a disposizione prima possibile gli obiettivi di mercato: chiusi Sensi e Lazaro, ora Lukaku e Barella

Il summit di ieri tra Conte, Oriali, Marotta, Ausilio e Antonello ha dato i suoi frutti. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha bloccato Lazaro rappresentato proprio da Pastorello (presente anch’esso al summit). All’Hertha andranno 21 milioni di euro, anche se Marotta e Ausilio hanno chiesto tempo per formalizzare l’impegno più avanti, quando saranno conclusi altri importanti affari in uscita, indispensabili per portare a termine le operazioni più onerose e prioritarie per il club.

Per quanto riguarda Sensi, oggi Marotta e Ausilio hanno in programma l’incontro con Giovanni Carnevali. Il no di Vergani non ha rallentato i lavori. Così sul tavolo c’è già una scaletta ben chiara: 5 milioni per il prestito più l’impegno al riscatto con altri 20 milioni e l’aggiunta del cartellino del difensore Gravillon (ex Pescara).

Barella ha detto sì da tempo ai nerazzurri e Marotta aspetta solo che la posizione dei sardi si ammorbidisca La trattativa è in stand-by come quella con la Roma per Dzeko. I giallorossi avevano chiesto Esposito prima e D’Ambrosio poi, ricevendo due secchi no e facendo così fermare la trattativa.