Calciomercato Juve: Felipe Anderson si offre

Felipe Anderson potrebbe lasciare la Lazio perché non vuole rinnovargli il contratto e il brasiliano si è offerto alla Juve

Massimiliano Allegri sostiene che è preferibile migliorare chi ha piuttosto che intervenire sul mercato di gennaio. Ma le occasioni, per chiunque, riescono sempre a smuovere qualcosa.

In tal senso, il Corriere dello Sport di oggi segnala come la Lazio non intenda rinnovare il contratto a Felipe Anderson. Il brasiliano, 30 anni, ha come agente la sorella, Juliana Gomes, che avrebbe già incontrato due volte la dirigenza bianconera per organizzare il trasferimento a Torino del fantasista laziale.