Mercato Juve, i bianconeri hanno osservato Hancko a Manchester: sarà lui il colpo in difesa?

Mercato Juve, i bianconeri hanno osservato da vicino Hancko: sarà lui il colpo in difesa a gennaio, viste le ultime defezioni?

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha dato ulteriori dettagli riguardo il viaggio del dirigente bianconero Cristiano Giuntoli a Manchester, occasione chiaramente non solo per cercare squadre disposte a trattare, tra gli altri, per Nicolò Fagioli e Douglas Luiz.

Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo il dt avrebbe osservato molto da vicino anche il difensore slovacco Hancko, che ha segnato anche la rete del 3-3 nella sfida dell’Etihad contro il Manchester City. Il suo, insieme a molti altri, resta un nome forte nel taccuino del calciomercato Juventus.