Mercato Juve, incontro a Ibiza con Di Maria per chiudere. Il sì sbloccherebbe anche Kostic

Il mercato della Juve potrebbe prendere il via con il sì di Di Maria: l’incontro a Ibiza è per chiudere, poi Kostic

Il mercato della Juve potrebbe prendere il via con il sì di Di Maria. Nella giornata odierna i bianconeri incontreranno Di Maria a Ibiza. L’idea è quella di chiudere l’affare con l’argentino sulla base di un contratto annuale a 7 milioni.

I bianconeri rinunceranno al Decreto Crescita per portare a termine un colpo da 90 per l’attacco. Il sì di Di Maria sblocca anche l’arrivo di Kostic che aspetta soltanto una chiamata dai bianconeri per volare a Torino. L’accordo c’è già con un contratto triennale a 2.5 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.